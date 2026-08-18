18A – Maison des Métiers d’Art et de la Création, 18A – Maison des Métiers d’Art et de la Création, Aubenas

Informations pratiques

18A – Maison des Métiers d’Art et de la Création Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 18A – Maison des Métiers d’Art et de la Création Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre et gratuite SAMEDI 19 SEPTEMBRE UNIQUEMENT de 10 à 12h et de 14 à 17h.

L’Hôtel Goudard-Ruelle, inscrit aux Monuments Historiques, fut, tour à tour hôtel particulier d’une riche famille d’artisans-industriels de la soie, puis bibliothèque municipale. Aujourd’hui, le 18A est un lieu dédié aux Métiers d’Art. Découvrez les différents espaces, ateliers d’artisans et exposition aux beaux salons.

Infos : 04 75 39 89 96.

La boutique-galerie « le 18A côté Boutique » sera ouverte de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Infos : 06 71 15 22 34.

18A – Maison des Métiers d’Art et de la Création 18A rue Auguste Bouchet 07200 Aubenas Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 39 89 96 https://www.ville-aubenas.fr/decouvrir-aubenas/18a-maison-des-metiers-dart-creation https://www.facebook.com/aubenas.officielle L’Hôtel Goudard-Ruelle, inscrit aux Monuments Historiques, fut, tour à tour hôtel particulier d’une riche famille d’artisans-industriels de la soie, puis bibliothèque municipale. Aujourd’hui, le 18A appartient à la Ville d’Aubenas et est lieu dédié aux Métiers d’Art. Transports à proximité + parkings gratuits et payants couverts.

Visite libre et gratuite SAMEDI 19 SEPTEMBRE UNIQUEMENT de 10 à 12h et de 14 à 17h.

©Ville d’Aubenas/Drone Ardèche