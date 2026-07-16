Un albenassien à l’aube du Japon moderne : Léonce Verny, Maison Michel Veyrenc, Aubenas

Informations pratiques

Un albenassien à l’aube du Japon moderne : Léonce Verny 18 – 20 septembre Maison Michel Veyrenc Ardèche

Libre participation aux frais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cette exposition a été réalisée en novembre 2015 à l’occasion du 150e anniversaire de la fondation de l’Arsenal de Yokosuka au Japon.

En 1962, Léonce VERNY, jeune ingénieur de 25 ans du Génie maritime est envoyé en Chine par Dupuy de Lôme pour y fabriquer quatre cannonières dans le cadre de la révolte des Taïpings. A Ningpo, il établit un petit mais premier chantier naval sur d’Extrême-Orient. Aujourd’hui, Ningpo est le 3e port mondial !

En 1865, il est invité au Japon pour la construction d’un chantier plus important : un arsenal qui sera le berceau de la Marine japonaise et de l’industrie qui sera reprise lors de la Révolution Meiji.

En 1866 une première fonderie est installée, comme une tête de pont industrielle, à Yokohama. Cette fonderie sera cédée en 1876 lors d’une privatisation à un petit caboteur côtier. Nous le connaissons tous : Mitsubishi !

Ce n’est pas tout : VERNY introduit au Japon l’usage de la brique qui aura très vite un immense développement, le système métrique, le repos hebdomadaire du dimanche…

Il précédera de 20 ans le grand ingénieur français Emile Bertin qui poursuivra et developpera son œuvre qui permettra à la Marine japonaise de battre les Russes lors de la bataille de Tsushima en 1905, évènement géopolitique qui est de plus en plus regardé aujourd’hui comme un des principaux qui influe encore sur notre propre histoire…

Cette exposition a été le point de départ de l’édition d’un album qui a obtenu un prix de l’Académie de Marine et permis le choix de Léonce VERNY comme parrain de la 11e promotion de l’ENSIM, Ecole nationale supérieure des ingénieurs des infrastructures militaires, dans le sillage de VAUBAN…

Maison Michel Veyrenc 8, rue Jourdan, 07200 Aubenas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes http://www.facebook.com/MaisonVeyrencDeLaValette?hc_location=timeline Construite sur les vestiges du Château-vieux d’Aubenas, la Maison Michel Veyrenc entre dans l’Histoire en 1593 avec l’arrestation des bienheureux jésuites Jacques Salès et Guillaume Sautemouche, reconnus au rang des martyrs par l’Eglise catholique. Elle sera fortement endommagée lors de la révolte de Roure en 1670.

C’est vers 1740 que François-Louis Barthélémy, avocat, fait construire son escalier. Son fils sera premier consul d’Aubenas en 1789. En plus de l’escalier, remarquable par sa stéréotomie et ses rampes en fer forgé de style rocaille, on peut remarquer dans la cour d’entrée et les rez-de-chaussée des vestiges de l’époque médiévale et le système d’alimentation de la citerne en eaux pluviales. On relève aussi les restes d’une grande et ancienne cuisine et une halle autrefois ouverte. En façade sur la rue Jourdan, la grande porte d’entrée à bosses date du XVIIIe siècle, et à l’opposé, au nord, la cour charretière conserve aussi des vestiges du Château-vieux ; la façade arrière du logis avec sa fenêtre à meneaux et les corbeaux en balcon qui supportaient les lieux d’aisance remonte au XVIIe. Zone piétonne proche du château.

Journées européennes du patrimoine

©Alain CHEVALIER