La chouette velue, Bibliothèque Intercommunale, Aubenas

Informations pratiques

La chouette velue Vendredi 2 octobre, 17h00 Bibliothèque Intercommunale Ardèche

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

La Chouette Velue

Dans le cadre de ses rendez-vous autour des musiques, chants et danses traditionnelles, la Médiathèque en partenariat avec le café associatif culturel Le Pas de Côté invite le duo La Chouette Velue.

Vielle à roue et accordéon diatoniques accompagnent leur répertoire de musiques à chanter et à danser principalement centré sur les musiques occitanes.

Un échange avec le groupe est prévu à l’issue de ce showcase.

Bibliothèque Intercommunale 2 Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475350194 http://mediatheque.bassin-aubenas.fr https://mediatheque.bassin-aubenas.fr/;https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmediathequeintercommunaleccba%3Figsh%3DaWEzOWRyMmFuMW53%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR47GrhVraPtwxJuYR-JWH7zWp1I4uYzV5EcZQrahKRuiMz5ME4a4mA0d_5hsQ_aem_PU6rP_d42XZ3RQs5AEc-wQ&h=AT0Hk9YW2021MpvRKioFdiFpfhCP9Ca9RIwbzIyOi5X2APVh95ecRtxnybO4dSka5PxHBATjY8AAD6ML4pbdvbPJFsUCO6cI6FSwzjGaAZEQ8N2btb4cIasNvfiIEhLtDcmOwmgrHOUNirmP&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Gv8ImYznBlWHbJoZWE5sdnGq_3YaEEpm6i7aNk-_qLwg5AI4zybXQzj6mXKWrCAyKzSSKGa07aK8Ql_GVHto4Mhf4NI_14Xmxi9mNZQAZVV1ydPKC9L6OEV68LIaVU2XDbu1kDNTQEqH-OpE-XRNEq8afnp0zYksONXtiZHuS8P_ybKIqQaRrc2mTm8DJmg

Biblis en folie 2026

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