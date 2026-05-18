18e Grand Prix de Karting inter-entreprises drouaises, Circuit du Bois Guyon – Circuit de l’Ouest Parisien, Dreux
18e Grand Prix de Karting inter-entreprises drouaises, Circuit du Bois Guyon – Circuit de l’Ouest Parisien, Dreux samedi 13 juin 2026.
18e Grand Prix de Karting inter-entreprises drouaises Samedi 13 juin, 09h00 Circuit du Bois Guyon – Circuit de l’Ouest Parisien Eure-et-Loir
Participant : payant sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Date de l’événement :
LE SAMEDI 13 JUIN 2026
SUR LE CIRCUIT DU BOIS GUYON
DE 9H A 12H45 0U DE 14H A 18H
Pour participer : COMPOSEZ UNE OU PLUSIEURS EQUIPE(S) DE 4 PERSONNES au sein de votre entreprise, ET RENVOYEZ, AVANT LE 6 JUIN 2026, LE BULLETIN D’INSCRIPTION à demander par mail : rotarydreux.karting@gmail.com, ACCOMPAGNE DU REGLEMENT.
(CHÈQUE À L’ORDRE DE ROTARY CLUB DE DREUX OU VIREMENT SUR LE COMPTE DU ROTARy CLUB DE DREUX > RIB A DEMANDER PAR MAIL)
N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE DES MAINTENANT, LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT LIMITÉ. LES PREMIÈRES ÉQUIPES INSCRITES SERONT PRIORITAIRES.
UN BADGE VOUS SERA REMIS A L’ACCUEIL UN REÇU SERA DELIVRE A VOTRE ENTREPRISE POUR JUSTIFICATION.
Circuit du Bois Guyon – Circuit de l’Ouest Parisien Chemin Notre Dame de la Ronde ZI Nord 28100 dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0612174008 »}] [{« link »: « mailto:rotarydreux.karting@gmail.com »}] http://rotaryclubdreux.fr
Le Rotary club de Dreux organise, au profit de ses oeuvres sociales, le grand prix de karting. QUELLE SERA LA MEILLEURE ÉQUIPE ? VENEZ VOUS MESURER AU RECORD DU TOUR (48″31) karting course
Rotary club Dreux
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