18e Grand Prix de Karting inter-entreprises drouaises, Circuit du Bois Guyon – Circuit de l’Ouest Parisien, Dreux

18e Grand Prix de Karting inter-entreprises drouaises Samedi 13 juin, 09h00 Circuit du Bois Guyon – Circuit de l’Ouest Parisien Eure-et-Loir

Participant : payant sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Date de l’événement :

LE SAMEDI 13 JUIN 2026

SUR LE CIRCUIT DU BOIS GUYON

DE 9H A 12H45 0U DE 14H A 18H

Pour participer : COMPOSEZ UNE OU PLUSIEURS EQUIPE(S) DE 4 PERSONNES au sein de votre entreprise, ET RENVOYEZ, AVANT LE 6 JUIN 2026, LE BULLETIN D’INSCRIPTION à demander par mail : rotarydreux.karting@gmail.com, ACCOMPAGNE DU REGLEMENT.

(CHÈQUE À L’ORDRE DE ROTARY CLUB DE DREUX OU VIREMENT SUR LE COMPTE DU ROTARy CLUB DE DREUX > RIB A DEMANDER PAR MAIL)

N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE DES MAINTENANT, LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT LIMITÉ. LES PREMIÈRES ÉQUIPES INSCRITES SERONT PRIORITAIRES.

UN BADGE VOUS SERA REMIS A L’ACCUEIL UN REÇU SERA DELIVRE A VOTRE ENTREPRISE POUR JUSTIFICATION.

Circuit du Bois Guyon – Circuit de l’Ouest Parisien Chemin Notre Dame de la Ronde ZI Nord 28100 dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0612174008 »}] [{« link »: « mailto:rotarydreux.karting@gmail.com »}] http://rotaryclubdreux.fr

Le Rotary club de Dreux organise, au profit de ses oeuvres sociales, le grand prix de karting. QUELLE SERA LA MEILLEURE ÉQUIPE ? VENEZ VOUS MESURER AU RECORD DU TOUR (48″31) karting course

Rotary club Dreux