Concert : orchestre symphonique & chœurs, Église Saint-Michel, Dreux
Concert : orchestre symphonique & chœurs, Église Saint-Michel, Dreux samedi 13 juin 2026.
Concert : orchestre symphonique & chœurs Samedi 13 juin, 20h30 Église Saint-Michel Eure-et-Loir
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Venez écouter les chœurs Mezza Voce (Nonancourt) et Double Croche et Contrepoint (Saint-André-de-l’Eure) accompagnés par les musiciens de l’orchestre symphonique de l’Agglo du Pays de Dreux !
Un programme riche et varié vous attend : variété du monde entier, mais aussi musiques traditionnelles ou musique classique.
Église Saint-Michel 33 Rue de Moronval, 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Un concert de l’orchestre symphonique de l’Agglo du Pays de Dreux et des chorales Mezza Voce et Double Croche et Contrepoint à Dreux. concert concert symphonique
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