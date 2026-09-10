AGENDA · Croix
1911 Palais Stoclet – Villa Cavrois 1932 / Influences, Villa Cavrois, Croix
mardi 6 octobre 2026 · Villa Cavrois · Croix
Informations pratiques
1911 Palais Stoclet – Villa Cavrois 1932 / Influences 6 octobre – 13 décembre Villa Cavrois Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T12:00:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-12-13T11:00:00+01:00 – 2026-12-13T19:00:00+01:00
Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France https://www.villa-cavrois.fr
Un dialogue architectural entre deux lieux d’exception
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