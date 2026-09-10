1911 Palais Stoclet – Villa Cavrois 1932 / Influences, Villa Cavrois, Croix

Informations pratiques

1911 Palais Stoclet – Villa Cavrois 1932 / Influences 6 octobre – 13 décembre Villa Cavrois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T12:00:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-12-13T11:00:00+01:00 – 2026-12-13T19:00:00+01:00

Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France https://www.villa-cavrois.fr

Un dialogue architectural entre deux lieux d’exception