Sculpture en verre de Guillaume Bottazzi à Croix, Domaine des Diamants Blancs, Croix

Informations pratiques

Sculpture en verre de Guillaume Bottazzi à Croix 18 – 20 septembre Domaine des Diamants Blancs Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Cette sculpture en verre signéeGuillaume Bottazzimesure 3 mètres de haut

Elle a pris place en mai 2021 sur le Domaine des Diamants Blancs, dans l’extension du jardin Mallet-Stevens qui jouxte la Villa Cavrois, une architecture moderne emblématique classée.

D’inspiration florale, cette création est zénifiante, elle relève d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elle se trouve. Située dans un jardin, les dégradés, les couleurs et les courbes de cette création nous emmènent dans un imaginaire lié à la nature.

Elle a la vocation de nous mettre dans de bonnes dispositions, de réduire l’anxiété, de produire de la dopamine et de la sérotonine auprès du regardeur.

Elle est réalisée avec des émaux, une matière naturelle composée de différents minéraux. Cette œuvre environnementale est à découvrir depuis la terrasse et les jardins du restaurant qui se situent au cœur du Domaine.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux. Une étude intitulée « L’art nous fait-il du bien ? », qui fera l’objet d’une prochaine publication, est consacrée aux effets produits par les œuvres de l’artiste sur le spectateur. Elle prouve que ses créations contribuent à notre bien-être, procurent du plaisir et diminuent les tensions sociales. Elles renforcent notre capacité à surmonter les événements, favorisent la cohésion sociale, régulent nos émotions et agissent sur notre humeur. Elles favorisent l’introspection, stimulent la création de nouveaux neurones et diminuent notre sentiment de solitude. Elles nous permettent de prendre du recul sur les choses qui nous entourent. Elles activent des circuits dopaminergiques et diminuent notre stress et notre anxiété. Elles contribuent également à développer nos capacités à évolution en société.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être. Si cela ne fonctionne pas sur vous, c’est peut-être qu’il faudrait aller les voir en vrai !

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

C’est à Croix qu’est présentée cette sculpture en verre de l’artiste qui se trouve sur le Domaine des Diamants Blancs, dans l’extension du jardin Mallet-Stevens qui jouxte la Villa Cavrois, une architecture emblématique classée.

Vu dans la presse : Les Echos week-end

https://www.youtube.com/watch?v=CfH0U-HzpkY

Cette sculpture est à découvrir depuis la terrasse et les jardins du restaurant La Table de PAUL C, situé au 14bis avenue Winston Churchill.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

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Cette sculpture en verre signée Guillaume Bottazzi mesure 3 mètres de haut

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris