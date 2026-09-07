Sheila à la Fête du Kiosque, Parc de la mairie – Croix, Croix
samedi 12 septembre 2026 · Parc de la mairie - Croix · Croix
Informations pratiques
Sheila à la Fête du Kiosque Samedi 12 septembre, 20h00 Parc de la mairie – Croix Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
✨ Pour la Fête du Kiosque, la ville vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle et entièrement gratuite !
Icône incontournable de la chanson française, Sheila fera escale à Croix avec son spectacle « 8.0 », une véritable traversée de plus de 60 ans de carrière et de chansons qui ont marqué plusieurs générations.
De « L’école est finie » aux « Rois Mages », en passant par « Vous les copains », « Spacer » ou encore « Gloria », Sheila revisite sur scène les grands moments d’une carrière exceptionnelle, entre yé-yé, pop, rock et disco.
Et pour commencer la soirée, William Neo assurera la première partie !
Une grande soirée musicale en perspective, à partager en famille ou entre amis ! ❤️
Samedi 12 septembre 2026
20h
Parc de la mairie
️ Entrée gratuite
Parc de la mairie – Croix 187 rue jean jaurès 59170 Croix Croix 59962 Nord Hauts-de-France
Une grande soirée musicale à partager en famille ou entre amis ! concert variété
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