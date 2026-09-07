AGENDA · Croix
La villa Cavrois, un héritage vivant ?, Villa Cavrois, Croix
jeudi 10 septembre 2026 · Villa Cavrois · Croix
Informations pratiques
La villa Cavrois, un héritage vivant ? Jeudi 10 septembre, 18h30 Villa Cavrois Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00
Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France https://www.villa-cavrois.fr
Conférence et dédicace du livre « Robert Mallet-Stevens. La villa Cavrois » – par Richard Klein.
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