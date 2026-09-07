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La villa Cavrois, un héritage vivant ?, Villa Cavrois, Croix

jeudi 10 septembre 2026 · Villa Cavrois · Croix

La villa Cavrois, un héritage vivant ?, Villa Cavrois, Croix

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Villa Cavrois
Adresse
60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix
Ville
59170 Croix
Département
Nord

La villa Cavrois, un héritage vivant ? Jeudi 10 septembre, 18h30 Villa Cavrois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00

Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France https://www.villa-cavrois.fr
Conférence et dédicace du livre « Robert Mallet-Stevens. La villa Cavrois » – par Richard Klein.

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