La villa Cavrois, un héritage vivant ?, Villa Cavrois, Croix

Informations pratiques

La villa Cavrois, un héritage vivant ? Jeudi 10 septembre, 18h30 Villa Cavrois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00

Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France https://www.villa-cavrois.fr

Conférence et dédicace du livre « Robert Mallet-Stevens. La villa Cavrois » – par Richard Klein.