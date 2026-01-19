1914-1918 La voix des tranchées Obterre

1914-1918 La voix des tranchées

Manoir de Jaugette Obterre Indre

Création mondiale proposé par l’association Jaugette. Oratorio sur la correspondance de guerre du violoncelliste Maurice Maréchal, soldat de la Grande Guerre. Musique de Emmanuel Hieaux et mise en image de Vincent Robelet.

Il y a quelques années, un recueil de lettres écrites par Les soldats durant la querre de 14-18 a été publié sous Le titre Lettres de Poilus. Parmi bien des Lettres de soldats anonymes, Jean Giono, Alain-Fournier … mais surtout un violoncelliste d’à peine 21ans en 1914, qui deviendra après 5 années de mobilisation un très grand concertiste

international, fondateur de l’école française de violoncelle. À travers sa correspondance de querre, Maurice Maréchal a laissé un témoignage intense, intelligent et poignant, marqué du sceau de la sensibilité des qrands artistes face à la folie des hommes. A partir de ces textes exceptionnels, Emmanuel Hieaux écrit et compose un oratorio de 70 minutes en 7 chants. Vincent Robelet imagine une création visuelle projetée élargissant le propos musical. .

