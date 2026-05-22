Obterre

Concert à la Haute-Touche

Réserve zoologique de la Haute Touche Obterre Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Les Amis de la Haute Touche proose une soirée concert en plein air.

Pour cette soirée , retrouvez en 1ère partie le Trio Strum, suivi du concert de Gospel Angel. Depuis 2005, ce groupe revisite le répertoire gospel en lui apportant un son et une identité uniques, empreint de blues, de folk ou de country. 20 .

Réserve zoologique de la Haute Touche Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 88 45 54

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English :

Les Amis de la Haute Touche proposes an evening stroll through the alleys of the zoological reserve.

L’événement Concert à la Haute-Touche Obterre a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne