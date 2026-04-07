Halloween à la Haute-Touche Obterre
Halloween à la Haute-Touche Obterre samedi 31 octobre 2026.
Obterre
Halloween à la Haute-Touche
La Haute Touche Obterre Indre
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-31 10:30:00
fin : 2026-11-01 17:00:00
Date(s) :
2026-10-31
La Réserve Zoologique de la Haute-Touche vous invite à un week-end plein de frissons. Faites vous délicieusement peur !Familles
Oserez-vous vous aventurer dans le laboratoire secret du savant fou de la réserve? Tout au long d’un parcours ludique, petits et grands seront invités à découvrir la place des espèces dans la nature et l’importance de leur préservation.
Au programme: grand jeu de piste pour découvrir le rôle des animaux dans la nature, également: maquillages, coloriages et distributions de bonbons !
Le week-end sera ponctué de nourrissages spécial Halloween pour de nombreux animaux. Concours de déguisement. Venez déguisé et participez à notre concours !
Il vous suffira de vous prendre en photo dans le parc avec les décorations ou les animaux, et de nous envoyer vos clichés les plus monstrueux ! 16 .
La Haute Touche Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 02 20 40 hautetouche@mnhn.fr
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English :
The Haute-Touche Zoological Reserve invites you to a weekend full of thrills. Be deliciously scared!
L’événement Halloween à la Haute-Touche Obterre a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Brenne
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