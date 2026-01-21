Festival 18ème Rencontres musicales de Jaugette

Château de Jaugette Obterre Indre

Tarif : 340 – 340 – EUR

340

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Pour cette 18ème année, les Rencontres musicales du Manoir des arts proposent le thème Musique et Contemplation . Il présentera 5 concerts, des cours de yoga/ Qi Gong et sieste sonore.

Les rencontres musicales de Jaugette c’est faire venir la musique des grandes villes en campagne, offrir au public un programme exigeant et de qualité, faciliter les rencontres entre musiciens expérimentés et jeunes. Concerts intimistes dans des lieux d’exception. Repas conviviaux, inspirés du terroir, pratique de bien-être: yoga , Qi Gong. Une expériences contemplatives et artistiques. Un moment pour ralentir, écouter, ressentir, un voyage intérieur guidé par la musique. 340 .

Château de Jaugette Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire jaugette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this 18th year, the Rencontres musicales du Manoir des arts is proposing the theme Music and Contemplation . It will feature 5 concerts, yoga/Qi Gong classes and a sound siesta.

L’événement Festival 18ème Rencontres musicales de Jaugette Obterre a été mis à jour le 2026-01-21 par Destination Brenne