Obterre

53ème Fête du Houblon

Obterre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Venez découvrir une grande variété de bières et le tout accompagné de choucroute…

Week-end autour de la bière, du houblon dans une ambiance festive, ça commence le vendredi soir par un loto géant sous chapiteau.

Le samedi soirée dîner (choucroute) spectacle et concert animée par l’orchestre Tacinelli et concert par le Collectif Métissé.

Le dimanche choucroute suivi d’un après-midi dansant. .

Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 06 83 03

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English :

Come and discover a wide variety of beers and all accompanied by sauerkraut…

L’événement 53ème Fête du Houblon Obterre a été mis à jour le 2026-04-21 par Destination Brenne