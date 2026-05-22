Soirée champêtre Obterre
Soirée champêtre Obterre samedi 4 juillet 2026.
Obterre
Soirée champêtre
Stade Obterre Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Repas, animation musicale et feu d’artifice.
Retrouvez vous dans une ambiance conviviale autour d’une soirée moules-frites (sous barnum) animée par DJ Evan et Master David (ex Graffic). A la tombée de la nuit grand feu d’artifice. .
Stade Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 7 53 14 69 99
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English :
Meal, musical entertainment and fireworks.
L’événement Soirée champêtre Obterre a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne
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