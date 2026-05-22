Obterre

Soirée champêtre

Stade Obterre Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Repas, animation musicale et feu d’artifice.

Retrouvez vous dans une ambiance conviviale autour d’une soirée moules-frites (sous barnum) animée par DJ Evan et Master David (ex Graffic). A la tombée de la nuit grand feu d’artifice. .

Stade Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 7 53 14 69 99

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English :

Meal, musical entertainment and fireworks.

L’événement Soirée champêtre Obterre a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne