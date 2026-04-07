Journées Panda Roux Obterre
Journées Panda Roux Obterre samedi 15 août 2026.
Obterre
Journées Panda Roux
La Haute Touche Obterre Indre
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
La Réserve Zoologique de la Haute-Touche vous invite à profitez de l’été pour découvrir le panda roux, une espèce à connaître et à protéger.Familles
Les médiateurs de la Réserve et les bénévoles de l’Association “Connaître et Protéger le Panda Roux” vous proposent de découvrir ce fascinant petit carnivore grâce à de nombreuses animations toute la journée…
Seul représentant de la famille des Ailuridés, le panda roux (Ailurus fulgens) est un carnivore au régime végétarien ! Cette espèce est menacée, notamment en raison de la fragmentation de son habitat, causée par des activités humaines.
Petits et grands sont invités, à découvrir le panda roux, sa place dans la nature et l’importance de sa préservation grâce à notre programmation.
Un stand sera installé pour proposer jeux, maquillage, dessins et coloriages ; un parcours jeu fera découvrir le panda roux à travers diverses énigmes ; des animations présenteront la famille. 16 .
La Haute Touche Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 02 20 40 hautetouche@mnhn.fr
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English :
The Réserve Zoologique de la Haute-Touche invites you to take advantage of the summer to discover the red panda, a species worth knowing and protecting.
L’événement Journées Panda Roux Obterre a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Brenne
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