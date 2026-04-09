1978 Cité de l’économie Paris
1978 Cité de l’économie Paris vendredi 10 avril 2026.
Dans ses « confidences gesticulées », le comédien-acrobate Hugues Amsler utilise le cirque pour parler d’économie et raconter les crises, de sa naissance en 1978 à aujourd’hui. Entre humour fin, tendresse et pédagogie, 1978 est un seul en scène auto-économico-biographique, où l’artiste, aussi habile avec les chiffres qu’avec les acrobaties, jette un regard à la fois décalé, malicieux et lucide sur notre quotidien, nos mécanismes et nos impasses. Avec une délicieuse auto-dérision, il fait résonner ses turbulences personnelles et familiales avec les grandes tensions économiques mondiales, offrant un spectacle à la fois drôle, émouvant et éclairant.
Dans ce seul-en-scène qui conjugue cirque et économie, Hugues Amsler revisite les crises depuis 1978 à travers son histoire personnelle. Avec ses acrobaties, il éclaire avec malice nos mécanismes économiques et leurs impasses.
Le vendredi 10 avril 2026
de 20h00 à 21h50
payant
Spectacle • Durée 1h50 • Hall Defrasse
– Tarifs : Plein : 10€, Réduit : 5€
– Réservation conseillée
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T00:50:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T21:50:00+02:00
Cité de l’économie 1 Place du Général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/1978
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