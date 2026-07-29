1978 La famille Goldini cloître de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

1978 La famille Goldini

cloître de l’Abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 18:00:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Ce spectacle est un pari celui de rendre accessible des notions économiques, souvent méconnues. Et en rigolant si possible.

Parce que la science économique c’est tendancieux. Et sérieux, et aride. Et souvent un peu ridicule aussi plein de paradoxes et de contradictions. Ce spectacle est une discussion avec la discipline, via un dialogue avec une de ses figures les plus emblématiques, artisan de premier plan du virage néo-libéral de la fin des années 70, Milton Friedman.

Hugues Amsler nous parle de lui et de l’évolution du monde économique depuis 1978, l’année de sa naissance. Alors on reprend tout depuis le début biberons, choc pétrolier, Mitterrand, son vélo tout bleu, Bernard Arnault… les crises économiques et ses crises à lui. Une plongée introspective et rétrospective qui nous offre au passage une grande thérapie de groupe ! Du grand art.

A partir de 12 ans.

GRATUIT .

cloître de l’Abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

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English : 1978 La famille Goldini

L’événement 1978 La famille Goldini Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre