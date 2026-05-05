19e festival des Canotiers, Parvis de l’église de Ménilmontant, Paris
19e festival des Canotiers, Parvis de l’église de Ménilmontant, Paris mercredi 10 juin 2026.
19e festival des Canotiers 10 – 13 juin Parvis de l’église de Ménilmontant Paris
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T20:00:00+02:00 – 2026-06-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Un festival de quartier qui, ni trop célèbre ni complètement dans l’ombre, continue son petit bonhomme de chemin et revient à Paris pour sa 16e édition : le Festival des Canotiers.
Avouez-le : son seul nom suffit à vous faire rêver d’un soleil brûlant, sur le parvis de l’église de la place Maurice Chevalier et aux alentours…
Parvis de l’église de Ménilmontant Place Maurice Chevalier Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « asso@menilmontemps.org »}]
Cinema et concerts en plein air à Ménilmontant cinema concerts
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