19e festival des Canotiers, Parvis de l’église de Ménilmontant, Paris

19e festival des Canotiers 10 – 13 juin Parvis de l’église de Ménilmontant Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T20:00:00+02:00 – 2026-06-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Un festival de quartier qui, ni trop célèbre ni complètement dans l’ombre, continue son petit bonhomme de chemin et revient à Paris pour sa 16e édition : le Festival des Canotiers.

Avouez-le : son seul nom suffit à vous faire rêver d’un soleil brûlant, sur le parvis de l’église de la place Maurice Chevalier et aux alentours…

Parvis de l’église de Ménilmontant Place Maurice Chevalier Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « asso@menilmontemps.org »}]

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