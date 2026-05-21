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La Grande Journée Polynotes Salle Olympe de Gouges Paris

La Grande Journée Polynotes Salle Olympe de Gouges Paris

La Grande Journée Polynotes Salle Olympe de Gouges Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle Olympe de Gouges

Adresse : 15 rue Merlin

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Informations pratiques :

Date et horaire : samedi 6 juin 2026, de 13h30 à 20h00.

Lieu : Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin 75011 Paris.

Entrée gratuite sans réservation. Petite restauration sur place.

L’école de musique associative prépare un événement musical à la salle Olympe de Gouges, Paris 11e. Plus de 450 musicien•nes sur scène, petits et grands, des concerts toute la journée, des lots de tombola à gagner, buvette et crêpes sur place.. venez soutenir l’association en passant un bon moment musical avec nous !
Le samedi 06 juin 2026
de 13h30 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T16:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T13:30:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00

Salle Olympe de Gouges 15 rue Merlin  75011 Paris
https://www.polynotes.org/post/la-grande-journ%C3%A9e-polynotes-samedi-6-juin-2026 +33143798875


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