La Grande Journée Polynotes Salle Olympe de Gouges Paris

Informations pratiques :

Date et horaire : samedi 6 juin 2026, de 13h30 à 20h00.

Lieu : Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin 75011 Paris.

Entrée gratuite sans réservation. Petite restauration sur place.

L’école de musique associative prépare un événement musical à la salle Olympe de Gouges, Paris 11e. Plus de 450 musicien•nes sur scène, petits et grands, des concerts toute la journée, des lots de tombola à gagner, buvette et crêpes sur place.. venez soutenir l’association en passant un bon moment musical avec nous !

Le samedi 06 juin 2026

de 13h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T16:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T13:30:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00

Salle Olympe de Gouges 15 rue Merlin 75011 Paris

https://www.polynotes.org/post/la-grande-journ%C3%A9e-polynotes-samedi-6-juin-2026 +33143798875



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