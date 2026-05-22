Jeu de piste : le cinéma dans le 11ème Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS
Jeu de piste : le cinéma dans le 11ème Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS samedi 6 juin 2026.
Le thème de cette édition est Le cinéma dans le 11e.
Deux parcours au choix : Un pour les plus jeunes (observation) et le second pour les habitués et les as des jeux de piste ! Durée du circuit 1h30 environ.
Inscription sur place à partir de 13h30 : Square de la Roquette (accès 2 rue Servan et 143 rue de la Roquette).
Départ : de 14h00 14h30
Remise des prix à 17h00 (Centre Paris Anim’ Mercoeur – Cité Souzy). Nombreux lots !
Venez (re)découvrir votre quartier, seul, entre amis ou en famille, et de manière ludique
Informations auprès du secrétariat : 01 43 79 25 54 – contact@mercoeur.asso.fr
Le traditionnel jeu de piste, organisé par la commission Culture & Patrimoine du Conseil de Quartier Léon Blum-Folie Régnault, en partenariat avec l’association MJC Paris-Mercœur et le Centre Paris Anim’ Mercoeur, aura lieu le samedi 6 juin 2026.
Le samedi 06 juin 2026
de 13h30 à 17h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T16:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T13:30:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS
http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr
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