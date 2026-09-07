19ème édition de la Fête de la Grue et de la Migration, Der Nature, Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

19ème édition de la Fête de la Grue et de la Migration 17 – 25 octobre Der Nature Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-25T09:00:00+01:00 – 2026-10-25T19:00:00+01:00

La 19 ème Fête de la grue et de la Migration “Un rendez-vous incontournable avec la nature”

La LPO Champagne-Ardenne, le Parc régional naturel de la Forêt d’Orient, le site Ramsar des étangs de Champagne humide ainsi que plusieurs partenaires « nature » (Village Musée du Der, guides ornithologiques indépendants, Office Français de la Biodiversité, Train aux Oiseaux, Réserve naturelle nationale de l’Etang de la Horre, …) s’associent à nouveau pour proposer du 17 au 25 octobre 2026 un événement dédié au retour des Grues cendrées en Champagne.

Une multitude d’activités pour tous seront proposées durant ces 10 jours pour répondre aux attentes du grand public dans le cadre d’une programmation qui mêle animations et prestations artistiques célébrant la nature. Ainsi en plus des sorties d’observation pour assister au lever ou au coucher des grues ou pour découvrirla diversité des espèces quifréquentent le site à cette époque de l’année, de nombreuxtemps forts rythmeront cette semaine d’animations.

Plusieurs spectacles dans la thématique de cettemanifestation :

“UN PEU DE VENT DANS LES PLUMES” de la Cie ENTRE DEUX (05). Un peu de vent dans les plumes est un conte musical autour des oiseaux, un spectacle doux , poétique et aérien. On aime les oiseaux pour leurs chants à l’aube ou au crépuscule, leur grâce et aussi la fulgurance de leurs vols. En y regardant de plus près, ils nous donnent à réfléchir sur nous-mêmes. Anne-Claire Dromzée, conteuse et Jean-Benoît Blandin, musicien proposent un voyage de plumes et de bruissements d’ailes. Un envol musical. Pour adultes ou famille à partir de 7 ans.

“MURMURATIONS”. Inspiré par les nuées d’étourneaux, Lorenzo NACCARATO développe un instrument singulier – le « piano-cassette »- en augmentant son piano d’un petit orchestre de machines analogiques pour un spectacle à la frontière du jazz, de l’héritage classique et de la musique lo-fi, qui propose une manière plus lente de parcourir les territoires et de créer en relation avec le vivant.

“CARAVELA” de la Cie MINEVA (54). Spectacle musical mêlant auxferments de la musique flamenco, des sonorités jazz et des rythmes latinos, CARAVELA est porté par un duo vocal féminin explosif qui explore les sonorités traditionnelles andalouses …

“EN ROUTE POUR TOMBOUCTOU” de la Cie ENTRE DEUX (05). Un merle migrateur, une fourmi voyageuse et un tout petit roi en quête d’amour prennent vie dans une nature tantôt douce, tantôt rude. Le vent souffle pour tous, adultes et enfants à partir de 5 ans qui vont l’entendre murmurer ou rugir dans les branches …

“BLEUE COMME…” par le Théâtre des OPERATIONS (51). Bleue comme … est un spectacle léger et magique qui aborde avec douceur un élément qui est à l’origine de la vie : l’eau. Avec le changement climatique, la gestion mondiale des ressources en eau devient une question de plus en plus pressante.

Plusieurs conférences et projections débats :

“LA GRUE CENDREE : SUR LES AILES D’UNE GEANTE” de Anne-katrin Mücke, (ARTE STUDIO)

“LES CHEMINS DE L’ESPERE” de FabriceCAHEZ

“DU GRAND VALAUPETITVAL” de Francis HENGY & Jonathan CONTIN

“UNE CHANSON POUR MA TERRE” un filmmultiprimé deMauricioAlbornoz INIESTA

“PLANETES”, un film d’animation franco-belge de Momoko SETO

“LES PIES-GRIECHES, sentinelles des campagnes” de Philippe MENETREY

Et aussi :

Le 18/10, Salon bio et alternatif avec animation musicale, le 21/10, Journée des enfants + ciné-goûter, le 22/10, Conférence « La migration des grues à la lumière des textes médiévaux », le 23/10, balade contée : “Des histoires d’arbres et de plantes…

Avec le Village-Musée du Pays du Der : plusieurs Randos-grues, des sorties pour prendre de lahauteur et observer le retour des grues depuis le Château d’eau, une journée “GRUES EN FÊTE”…

Des journées “ANES & NATURE” pour découvrir les oiseaux et les secrets de la migration en compagnie en compagnie de Laurine, anière, animatrice nature et praticienne en médiation asine …

Levers et couchers de grues, visites de la verrerie du Der et de la Brasserie du Der, escapade découverte des églises à pans de bois , expositions, points d’accueil et d’observation des grues et des oiseaux migrateurs présents sur le lac, Train aux Oiseaux, art animalier, stage de fabrication de nichoirs en terre, sorties naturalistes, initiation au dessin naturaliste, sorties kayak… et bien d’autres encore, complètent ce programme.

Tout le programme sur https://www.calameo.com/read/008001629f513eb750314

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Une multitude d’activités pour tous seront proposées du 17 au 25 octobre à l’occasion de la 19e Fête de la Grue et de la Migration. LPO Champagne-Ardenne Grue cendrée

LPO Champagne-Ardenne