Concert au crépuscule « MURMURATIONS » – La tournée des oiseaux, Site de Chantecoq, Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Concert au crépuscule « MURMURATIONS » – La tournée des oiseaux Mardi 20 octobre, 16h00 Site de Chantecoq Marne

Entré libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T16:00:00+02:00 – 2026-10-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-20T16:00:00+02:00 – 2026-10-20T18:00:00+02:00

Pour célébrer le monde des oiseaux, le pianiste et compositeur Lorenzo Naccarato a entrepris à l’automne 2024 un long voyage : suivre la même route qu’une migration d’oiseaux depuis le nord de l’Allemagne jusqu’au Sénégal.

Il revient de ce périple de plusieurs milliers de kilomètres avec « Murmurations, la tournée des oiseaux », spectacle qu’on ne peut comparr à aucun autre. C’est avant tout une performance pensée comme un voyage pour célébrer le monde des oiseaux.

Grâce à son « piano-K7 », Lorenzo mèle des sons enregistrés en direct avec d’autres, préenregistrés, comme des chants d’oiseaux disparus auxquels s’ajoute une platine vinyle modifiée utilisée pour créer des rythmes primitifs.

Chaque représentation est ainsi unique, conçue dans l’instant.

Un moment suspendu de pure poésie, que nous vous invitons à découvrir sur le site de Chantecoq à l’heure où les Grues cendrées regagnent le lac du Der pour y passer la nuit.

Site de Chantecoq Champ Branlant Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « champagne-ardenne@lpo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.26.72.54.47 »}]

Murmurations, La tournée des oiseaux par Lorenzo NACCARATO concert au crépuscule. Dans le cadre de la 19ème édition de la Fête de la Grue et de la Migration. Le 20/10, site de Chantecoq – lac du Der LPO Champagne-Ardenne Fête de la Grue et de la Migration

Charles Schneider