Naucelle

1er championnat d’Aveyron d’échecs en parties rapides

15 rue de Paulétou Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Championnat d’échecs organisé par le Comité Départemental du Jeu d’Échecs de l’Aveyron et l’Échiquier du Ségala.

Buvette sur place toute la journée.

Soyez les bienvenus au 1er open de parties rapides de l’Aveyron !

Tournoi homologué en 7 rondes à la cadence de 20 minutes plus un incrément de 3 secondes par coup. Réservé aux joueuses et joueurs licenciés dans un club de l’Aveyron. Licence FFE A ou B obligatoire.

Horaires des rondes Ronde 1 à 09h30 pointage obligatoire jusqu’à 9h15

Ronde 2 à 10h30, Ronde 3 à 11h30, Ronde 4 à 13h30, Ronde 5 à 14h30, Ronde 6 à 15h30, Ronde 7 à 16h30

Remise des récompenses vers 17h30

Buvette sur place sandwich à pré-réserver !

Date limite d’inscription 11 juin 2026 à 20h00 .

15 rue de Paulétou Naucelle 12800 Aveyron Occitanie echiquier.segala@gmail.com

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English :

Chess championship organized by the Comité Départemental du Jeu d’Échecs de l’Aveyron and l’Échiquier du Ségala.

Refreshments available all day.

L’événement 1er championnat d’Aveyron d’échecs en parties rapides Naucelle a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)