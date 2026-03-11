Fête des mères au marché de Naucelle

place de l’hôtel de ville Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le marché de ce samedi matin, vous attend avec ses bons produits, et un cadeau sera offert par NAUCELLE ACTIONS, pour faire plaisir aux mamans présentes, lors de la fête des Mères.

.

place de l’hôtel de ville Naucelle 12800 Aveyron Occitanie naucelle.actions@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Saturday morning’s market awaits you with its delicious products, and a gift will be offered by NAUCELLE ACTIONS, to please the mothers present on Mother’s Day.

L’événement Fête des mères au marché de Naucelle Naucelle a été mis à jour le 2026-03-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)