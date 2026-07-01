1er grand prix regional de petanque Châlus
vendredi 28 août 2026 · Châlus
Informations pratiques
Châlus
1er grand prix regional de petanque
Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 09:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
L’Amicale Bouliste des Feuillardiers organise le 1er Grand Prix Régional de Pétanque de la Ville de Châlus, une compétition en triplette vétérans réunissant les passionnés de pétanque dans une ambiance conviviale et sportive. Les équipes s’affronteront tout au long de la journée pour tenter de remporter une importante dotation, avec possibilité de restauration sur place. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de pétanque et les spectateurs venus profiter de l’événement. .
Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 18 38 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 1er grand prix regional de petanque
L’événement 1er grand prix regional de petanque Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin