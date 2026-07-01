Informations pratiques

Châlus

1er grand prix regional de petanque

Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 09:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

L’Amicale Bouliste des Feuillardiers organise le 1er Grand Prix Régional de Pétanque de la Ville de Châlus, une compétition en triplette vétérans réunissant les passionnés de pétanque dans une ambiance conviviale et sportive. Les équipes s’affronteront tout au long de la journée pour tenter de remporter une importante dotation, avec possibilité de restauration sur place. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de pétanque et les spectateurs venus profiter de l’événement. .

Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 18 38 74

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English : 1er grand prix regional de petanque

L’événement 1er grand prix regional de petanque Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin