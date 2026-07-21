Loto des amis du vélo Salle des fêtes Châlus
vendredi 7 août 2026 · Salle des fêtes · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Loto des amis du vélo
Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:45:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Ouverture des portes des 19h, animé par Cécile. De nombreux lots à gagner avec 14 parties à la landaise. Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23
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English : Loto des amis du vélo
L’événement Loto des amis du vélo Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin
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