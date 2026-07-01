Vernissage des expositions Rue de la Chapelle Séchaud Châlus

Informations pratiques

Châlus

Vernissage des expositions

Rue de la Chapelle Séchaud Chapelle Séchaud Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Le vernissage des expositions se déroulera le vendredi 31 juillet. Rendez-vous à 18h à la galerie de la rue Salardine, puis à 18h30 à la galerie de l’avenue du 19 Mars 1962, avant de rejoindre la Chapelle Notre-Dame de Sechaud à 19h pour la dernière étape. À 19h30, un verre de l’amitié sera offert par la Municipalité à la Chapelle Notre-Dame de Sechaud. .

Rue de la Chapelle Séchaud Chapelle Séchaud Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88

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English : Vernissage des expositions

L’événement Vernissage des expositions Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin