1er Rallye des Rives du Lot Parc assistance Espalion
1er Rallye des Rives du Lot Parc assistance Espalion samedi 26 septembre 2026.
Espalion
1er Rallye des Rives du Lot
Parc assistance Foirail d’Espalion Espalion Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Reporté en février, la première édition du Rallye des rives du Lot peut enfin prendre ses quartier à Espalion !
Une nouvelle épreuve au cœur de la vallée du Lot avec Espalion comme plaque tournante.
Comptant pour la coupe de France des rallyes 2026 avec une doublure VHC.
L’Écurie Vallée d’Olt met tout en œuvre pour vous préparer une épreuve accueillante, conviviale mais aussi très sélective avec des ES très variés dont une spéciale de nuit dés la première étape. 39,96 km chronos.
Accès gratuit dans les zones réservées au public.
Samedi
Vérification des voitures (contre allée du Boulevard Joseph Poulenc)
20h00 Épreuve spéciale nocturne à Gabriac
Dimanche
9h45-13h00 Épreuve spéciale à Espalion
10h-13h00 Épreuve spéciale à Bessuéjouls .
Parc assistance Foirail d’Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie ecurievalleedolt@yahoo.com
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English :
After being postponed to February, the first edition of the Rallye des rives du Lot can finally get underway in Espalion!
L’événement 1er Rallye des Rives du Lot Espalion a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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