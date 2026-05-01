Lunéville

1er Salon de la bière barriquée

Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Un salon proposé par l’Union des Brasseurs du Grand Est et orienté sur les bières élevées en fût de chêne. Pensé comme un salon des vins, il fera la part belle à la dégustation et à la découverte de cette technique de brassage ancienne. Samedi 16 mai 2026 18:00

Démonstration, animation autour de la tonnellerie, Conférence, rencontres…

Une manifestation organisée par les Brasseries Tumulte et Grenaille et l’Union des Brasseurs du Grand Est, en partenariat avec le Domaine départemental du château de Lunéville.

Programmation détaillée en cours.Adultes

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Place de la 2ème DC Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75

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English :

The event, organized by the Union des Brasseurs du Grand Est, will focus on oak-aged beers. Designed as a wine fair, it will give pride of place to tasting and discovering this ancient brewing technique. Saturday, May 16, 2026 18:00

Demonstrations, cooperage activities, conferences, meetings?

An event organized by Brasseries Tumulte et Grenaille and Union des Brasseurs du Grand Est, in partnership with Domaine départemental du château de Lunéville.

Detailed program in progress.

L’événement 1er Salon de la bière barriquée Lunéville a été mis à jour le 2026-04-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS