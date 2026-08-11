Informations pratiques

1er vendredi – Quiz MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 2 octobre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Inscription par mail accueilmjcpace@gmail.com

Quiz Familial de la MJC – 3ᵉ édition !

Quiz Familial de la MJC – 3ᵉ édition !

Après le succès des précédentes éditions, la MJC vous donne rendez-vous pour la 3ᵉ édition de son Quiz Familial, animé avec bonne humeur par Rémi et Marion !

Formez votre équipe et venez tester vos connaissances dans une ambiance conviviale et ludique. Culture générale, musique, cinéma, sport, histoire, jeux… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Que vous soyez une famille, un groupe d’amis, des voisins ou des collègues, l’objectif est simple : passer un bon moment ensemble tout en relevant le défi du quiz.

Participation par équipe, inscription fortement conseillés. Pensez à réserver votre place auprès de la MJC par mail [accueilmjcpace@gmail.com](mailto:accueilmjcpace@gmail.com)

Nous vous attendons nombreux pour partager une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, de la réflexion… et de quelques fous rires !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-02T22:00:00.000+02:00

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accueilmjcpace@gmail.com

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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