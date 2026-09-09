1er vendredi – Quiz, MJC Pacé – Espace Le Goffic, Pacé
vendredi 2 octobre 2026 · MJC Pacé - Espace Le Goffic · Pacé
Informations pratiques
1er vendredi – Quiz Vendredi 2 octobre, 19h00 MJC Pacé – Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine
Inscription par mail accueilmjcpace@gmail.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Quiz Familial de la MJC – 3ᵉ édition !
Après le succès des précédentes éditions, la MJC vous donne rendez-vous pour la 3ᵉ édition de son Quiz Familial, animé avec bonne humeur par Rémi et Marion !
Formez votre équipe et venez tester vos connaissances dans une ambiance conviviale et ludique. Culture générale, musique, cinéma, sport, histoire, jeux… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
Que vous soyez une famille, un groupe d’amis, des voisins ou des collègues, l’objectif est simple : passer un bon moment ensemble tout en relevant le défi du quiz.
Participation par équipe, inscription fortement conseillés. Pensez à réserver votre place auprès de la MJC par mail accueilmjcpace@gmail.com
Nous vous attendons nombreux pour partager une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, de la réflexion… et de quelques fous rires !
MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Pacé 35740 Le Pont de Pacé Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « accueilmjcpace@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:accueilmjcpace@gmail.com »}]
Quiz Familial de la MJC – 3ᵉ édition ! quiz famille
Mjc pacé
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