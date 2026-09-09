Exposition Horizons XII, MJC Pacé – Espace Le Goffic, Pacé

Informations pratiques

Exposition Horizons XII 9 – 16 septembre MJC Pacé – Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00

Animation Art postal le mercredi 9 septembre.

Vernissage le 11 septembre.

Michel Coste a l’ambition de représenter des horizons, ces lignes imaginaires où les terres, les mers se confondent…

Quand tu l’approches il te fuit, quand tu le fuis il te suit. Tu t’en éloignes, il t’accompagne. Michel COSTE représente des horizons, ces lignes imaginaires où les cieux, les terres, les mers se confondent… Il ajoute à l’observation de cette ligne imaginaire l’expansion qui copie celle de l’univers, en projetant puissance 10 les couleurs qu’a posées le pinceau.

Michel COSTE observe et peint les horizons qui font leur outing*…

*outing : ballade, promenade, sortie, trip, excursion, escapade, virée, équipée, randonnée, apparition, révélation…

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Pacé 35740 Le Pont de Pacé Ille-et-Vilaine Bretagne

Michel COSTE observe et peint les horizons qui font leur outing*… expositions peintures

Michel Costes