Exposition Horizons XII, MJC Pacé – Espace Le Goffic, Pacé
mercredi 9 septembre 2026 · MJC Pacé - Espace Le Goffic · Pacé
Informations pratiques
Exposition Horizons XII 9 – 16 septembre MJC Pacé – Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00
Animation Art postal le mercredi 9 septembre.
Vernissage le 11 septembre.
Michel Coste a l’ambition de représenter des horizons, ces lignes imaginaires où les terres, les mers se confondent…
Quand tu l’approches il te fuit, quand tu le fuis il te suit. Tu t’en éloignes, il t’accompagne. Michel COSTE représente des horizons, ces lignes imaginaires où les cieux, les terres, les mers se confondent… Il ajoute à l’observation de cette ligne imaginaire l’expansion qui copie celle de l’univers, en projetant puissance 10 les couleurs qu’a posées le pinceau.
Michel COSTE observe et peint les horizons qui font leur outing*…
*outing : ballade, promenade, sortie, trip, excursion, escapade, virée, équipée, randonnée, apparition, révélation…
MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Pacé 35740 Le Pont de Pacé Ille-et-Vilaine Bretagne
Michel COSTE observe et peint les horizons qui font leur outing*… expositions peintures
Michel Costes
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