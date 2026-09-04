Informations pratiques

1er vendredi – Scène ouverte musique Espace Le Goffic Pacé Vendredi 6 novembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Ouvert a toustes

Scène ouverte musique

Venez jouer sur scène! Faire découvrir votre talent musical, chants et instruments Ouvert a toustes.

Mais aussi une soirée avec des animations Black sport. Activité sportive organisée dans le noir, éclairée simplement par des néons qui donnent un effet de lumière fluorescente. Sans doute Blakmindton.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-06T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-06T22:00:00.000+01:00

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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJTyvCiBxyUBnJ6cDZpBHYzffzMM9HdR6UX9ekXJktzIj5kg/viewform

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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