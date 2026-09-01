1er vendredi – Scène ouverte musique, Espace Le Goffic, Pacé
vendredi 6 novembre 2026 · Espace Le Goffic · Pacé
Informations pratiques
1er vendredi – Scène ouverte musique Vendredi 6 novembre, 19h00 Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine
Ouvert a toustes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T19:00:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T19:00:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00
Venez jouer sur scène! Faire découvrir votre talent musical, chants et instruments Ouvert a toustes.
Mais aussi une soirée avec des animations Black sport. Activité sportive organisée dans le noir, éclairée simplement par des néons qui donnent un effet de lumière fluorescente. Sans doute Blakmindton.
Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJTyvCiBxyUBnJ6cDZpBHYzffzMM9HdR6UX9ekXJktzIj5kg/viewform »}]
Scène ouverte musique 1er vendredi scène ouverte
MJC de Pacé
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