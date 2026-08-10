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AGENDA · Vouvant

1ère course de garçons de café de Vouvant Auberge de Maître Pannetier Vouvant

dimanche 30 août 2026 · Auberge de Maître Pannetier · Vouvant

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Auberge de Maître Pannetier
Adresse
8 Place du Corps de Garde
Ville
85120 Vouvant
Département
Vendée
Tarif

Vouvant

1ère course de garçons de café de Vouvant

Auberge de Maître Pannetier 8 Place du Corps de Garde Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Le dimanche 30 août 2026 Ouvert à tous
– Course de garçons de café départ à 16h, accueil à partir de 15h30
Lots surprises pour les gagnants

Renseignements et inscriptions à l’Auberge de Maître Pannetier ou par email garconcafevouvant@gmail.com

Organisé par l’Auberge de Maître Pannetier en collaboration avec le Comité des Fêtes de Vouvant

– À partir de 17h concert gratuit de Lively Steam
Place du Corps de Garde   .

Auberge de Maître Pannetier 8 Place du Corps de Garde Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 80 12 

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English :

Sunday, August 30, 2026 Open to everyone

L’événement 1ère course de garçons de café de Vouvant Vouvant a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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