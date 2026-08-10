1ère course de garçons de café de Vouvant Auberge de Maître Pannetier Vouvant
dimanche 30 août 2026 · Auberge de Maître Pannetier · Vouvant
Informations pratiques
Vouvant
1ère course de garçons de café de Vouvant
Auberge de Maître Pannetier 8 Place du Corps de Garde Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le dimanche 30 août 2026 Ouvert à tous
– Course de garçons de café départ à 16h, accueil à partir de 15h30
Lots surprises pour les gagnants
Renseignements et inscriptions à l’Auberge de Maître Pannetier ou par email garconcafevouvant@gmail.com
Organisé par l’Auberge de Maître Pannetier en collaboration avec le Comité des Fêtes de Vouvant
– À partir de 17h concert gratuit de Lively Steam
Place du Corps de Garde .
Auberge de Maître Pannetier 8 Place du Corps de Garde Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 80 12
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English :
Sunday, August 30, 2026 Open to everyone
L’événement 1ère course de garçons de café de Vouvant Vouvant a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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