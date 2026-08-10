1ère course de garçons de café de Vouvant Auberge de Maître Pannetier Vouvant

Informations pratiques

Vouvant

1ère course de garçons de café de Vouvant

Auberge de Maître Pannetier 8 Place du Corps de Garde Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le dimanche 30 août 2026 Ouvert à tous

– Course de garçons de café départ à 16h, accueil à partir de 15h30

Lots surprises pour les gagnants

Renseignements et inscriptions à l’Auberge de Maître Pannetier ou par email garconcafevouvant@gmail.com

Organisé par l’Auberge de Maître Pannetier en collaboration avec le Comité des Fêtes de Vouvant

– À partir de 17h concert gratuit de Lively Steam

Place du Corps de Garde .

Auberge de Maître Pannetier 8 Place du Corps de Garde Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 80 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, August 30, 2026 Open to everyone

L’événement 1ère course de garçons de café de Vouvant Vouvant a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin