AGENDA · Briouze
1h de blagues, Médiathèque de Briouze, Briouze
dimanche 13 septembre 2026 · Médiathèque de Briouze · Briouze
Informations pratiques
1h de blagues Dimanche 13 septembre, 18h00 Médiathèque de Briouze Orne
Entrée libre, sortie au chapeau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie
Sortie de résidence des participant.e.s du stage de stand up animé par Stéphane Chancerel.
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