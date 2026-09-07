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AGENDA · Briouze

1h de blagues, Médiathèque de Briouze, Briouze

dimanche 13 septembre 2026 · Médiathèque de Briouze · Briouze

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Briouze
Adresse
Place du Général de Gaulle, Briouze
Ville
61220 Briouze
Département
Orne
Tarif
Entrée libre, sortie au chapeau.

1h de blagues Dimanche 13 septembre, 18h00 Médiathèque de Briouze Orne

Entrée libre, sortie au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie
Sortie de résidence des participant.e.s du stage de stand up animé par Stéphane Chancerel.

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