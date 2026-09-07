1h de blagues, Médiathèque de Briouze, Briouze

Informations pratiques

1h de blagues Dimanche 13 septembre, 18h00 Médiathèque de Briouze Orne

Entrée libre, sortie au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie

Sortie de résidence des participant.e.s du stage de stand up animé par Stéphane Chancerel.