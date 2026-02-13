Journées du patrimoine la gestion écologique du marais Briouze
dimanche 20 septembre 2026.
Journées du patrimoine la gestion écologique du marais
5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Le marais du Grand Hazé, site naturel d’exception, fait l’objet d’un suivi attentif pour préserver sa biodiversité. Aux côtés du technicien-gestionnaire, découvrez, sur le terrain, les actions menées espèces protégées, pâturage, gestion des milieux et de l’eau. Dès 12 ans. .
5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
