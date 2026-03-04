Journées du patrimoine : la gestion écologique du marais, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Journées du patrimoine : la gestion écologique du marais Dimanche 20 septembre, 14h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

Gratuit. Dès 12 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le marais du Grand Hazé, site naturel d’exception, fait l’objet d’un suivi attentif pour préserver sa biodiversité. Aux côtés du technicien-gestionnaire, découvrez, sur le terrain, les actions menées : espèces protégées, pâturage, gestion des milieux et de l’eau. Dès 12 ans.

Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Le marais du Grand Hazé, site naturel d’exception, fait l’objet d’un suivi attentif pour préserver sa biodiversité. marais hazé

béatrice gillot