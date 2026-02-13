Balade nature Le cours de l’Histoire au marais Briouze

Balade nature Le cours de l’Histoire au marais

5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Début : 2026-10-11 13:30:00

fin : 2026-10-11 16:30:00

2026-10-11

Deux métiers, deux regards suivez l’animateur-naturaliste et l’historien sur la boucle du marais pour découvrir le marais du Grand Hazé sous un autre angle !

Dès 10 ans. .

5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

English : Balade nature Le cours de l’Histoire au marais

