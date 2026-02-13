Balade nature Le cours de l’Histoire au marais Briouze
5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Début : 2026-10-11 13:30:00
fin : 2026-10-11 16:30:00
2026-10-11
Deux métiers, deux regards suivez l’animateur-naturaliste et l’historien sur la boucle du marais pour découvrir le marais du Grand Hazé sous un autre angle !
Dès 10 ans. .
5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
