AGENDA · Briouze
Jeux vidéos, Médiathèque de Briouze, Briouze
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque de Briouze · Briouze
Informations pratiques
Jeux vidéos Mercredi 9 septembre, 14h30 Médiathèque de Briouze Orne
Gratuit, accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00
Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233628150 »}]
Venez jouer aux jeux vidéos en solo, en famille ou entre amis !
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