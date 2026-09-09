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Jeux vidéos, Médiathèque de Briouze, Briouze

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque de Briouze · Briouze

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Briouze
Adresse
Place du Général de Gaulle, Briouze
Ville
61220 Briouze
Département
Orne
Tarif
Gratuit, accès libre

Jeux vidéos Mercredi 9 septembre, 14h30 Médiathèque de Briouze Orne

Gratuit, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233628150 »}]
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