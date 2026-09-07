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AGENDA · Briouze

Stage écriture et interprétation comique, Médiathèque de Briouze, Briouze

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque de Briouze · Briouze

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Briouze
Adresse
Place du Général de Gaulle, Briouze
Ville
61220 Briouze
Département
Orne
Tarif
Tarif normal 80€, soutien 100€, solidaire 60€.

Stage écriture et interprétation comique 12 et 13 septembre Médiathèque de Briouze Orne

Tarif normal 80€, soutien 100€, solidaire 60€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/M8kd3u »}]
2 jours de stand up, animés par Stéphane Chancerel.Tous niveaux. Places limitées. Inscription obligatoire

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