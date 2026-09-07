AGENDA · Briouze
Stage écriture et interprétation comique, Médiathèque de Briouze, Briouze
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque de Briouze · Briouze
Informations pratiques
Stage écriture et interprétation comique 12 et 13 septembre Médiathèque de Briouze Orne
Tarif normal 80€, soutien 100€, solidaire 60€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/M8kd3u »}]
2 jours de stand up, animés par Stéphane Chancerel.Tous niveaux. Places limitées. Inscription obligatoire
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