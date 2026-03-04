Le cours de l’Histoire au marais, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Le cours de l’Histoire au marais Dimanche 11 octobre, 13h30 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 10 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T13:30:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T13:30:00+02:00 – 2026-10-11T16:30:00+02:00

Deux métiers, deux regards : suivez l’animateur-naturaliste et l’historien sur la boucle du marais pour découvrir le marais du Grand Hazé sous un autre angle !

Dès 10 ans. Circuit de 6,4km.

Devant l'espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie 02 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Béatrice gillot