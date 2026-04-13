1h pour comprendre…élargissement et adhésion à l’UE – 21/05/26, Europa Expérience, Paris

1h pour comprendre…élargissement et adhésion à l’UE – 21/05/26 Jeudi 21 mai, 18h30 Europa Expérience

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00

L’Ukraine va-t-elle intégrer l’Union européenne ?

Quels sont les critères pour rejoindre les 27 Etats membres ?

Où en est la procédure d’adhésion des pays des Balkans ?

Si l’élargissement de l’Union européenne a pu stagner ces dernières années, le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022 a relancé le processus.

Alors que dix Etats sont aujourd’hui candidats pour intégrer l’Union européenne, les défis politiques et économiques demeurent nombreux, tant pour l’UE que pour les pays qui veulent la rejoindre.

L’événement, ouvert à tous, se déroulera le 21 mai 2026.

Europa Expérience 28 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ensemble.eu/fr/event/1h-pour-comprendre-elargissement-et-adhesion-a-l-ue-44221/register »}]

L’événement portera sur une analyse du processus d’élargissement de l’UE et de l’adhésion des pays candidats. Conférence Europe