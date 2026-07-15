Informations pratiques

Rouen

2 dans l’arbre

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23 16:45:00

Date(s) :

2026-08-23

Prenez place sous les branches, le regard tourné vers le ciel, laissez-vous emporter par une expérience poétique où danse aérienne, musique jouée en direct et mots se mêlent au cœur du vivant. Suspendus dans l’arbre, les artistes racontent avec délicatesse les liens invisibles qui nous unissent à la nature. Un spectacle sensible et contemplatif, à partager en famille, pour prendre le temps d’écouter les arbres et de rêver avec eux. .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : 2 dans l’arbre

L’événement 2 dans l’arbre Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité