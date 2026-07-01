Informations pratiques

Vaas

20 ans du Pays d’art et d’histoire

Parc de la Mairie Vaas Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’équipe du Pays d’art et d’histoire vous invite à une belle fête pour célébrer tous ensemble le patrimoine local. RDV Samedi 25 juillet à partir de 16h dans le parc de la Mairie de Vaas. Au programme ateliers, visites, spectacle et surprises

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Parc de la Mairie Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire

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English :

The Pays d’art et d’histoire team invites you to a wonderful festival where we can all celebrate our local heritage together. Join us on Saturday, July 25, starting at 4 p.m. in the park at Vaas City Hall. On the program: workshops, tours, a show, and surprises.

L’événement 20 ans du Pays d’art et d’histoire Vaas a été mis à jour le 2026-07-13 par CDT72