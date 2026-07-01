20 ans du Pays d’art et d’histoire Vaas
samedi 25 juillet 2026 · Vaas
Informations pratiques
Vaas
20 ans du Pays d’art et d’histoire
Parc de la Mairie Vaas Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’équipe du Pays d’art et d’histoire vous invite à une belle fête pour célébrer tous ensemble le patrimoine local. RDV Samedi 25 juillet à partir de 16h dans le parc de la Mairie de Vaas. Au programme ateliers, visites, spectacle et surprises
.
Parc de la Mairie Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire
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English :
The Pays d’art et d’histoire team invites you to a wonderful festival where we can all celebrate our local heritage together. Join us on Saturday, July 25, starting at 4 p.m. in the park at Vaas City Hall. On the program: workshops, tours, a show, and surprises.
L’événement 20 ans du Pays d’art et d’histoire Vaas a été mis à jour le 2026-07-13 par CDT72
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