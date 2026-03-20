200 Funk en concert Kiosque des Champs-Élysées Paris

200 Funk sera en concert le samedi 6 juin 2026 de 16h30 à 18h30 au Kiosque des jardins des Champs-Élysées.

200 Funk en concert au Kiosque des jardins des Champs-Élysées.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:30:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00

Kiosque des Champs-Élysées 3 Av. Edward Tuck 75008 Paris

contact.200.Funk@gmail.com https://www.facebook.com/200Funk https://www.facebook.com/200Funk https://x.com/200_funk



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