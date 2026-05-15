Fête de l’estampe 2026 Galerie du Génie de la Bastille Paris
Fête de l’estampe 2026 Galerie du Génie de la Bastille Paris mardi 19 mai 2026.
Les œuvres des 17 artistes du Génie de l’Estampe offrent un
panorama assez complet des différentes techniques pratiquées ;
eau forte, burin, aquatinte, monotype, linogravure, xylographie,
collagraphie, gyotaku, etc.
Les artistes ;
Binturong, Michel Cailleteau, Danielle Choukroun, Do Delaunay, Carole Delaye, Sylvette Gassan, Sigrine Genest,
Philippe Jacquard, Solange Jungers, Christine Lacour, Tracy Mead, Philippe Monnet, Bastien Morin, Laure Marie Renard, Chantal Roussel, Christine Vigon, Zhang Sen
Pour cette 14é Fête de l’estampe, le Génie propose une exposition d’estampes contemporaines qui vont de la pure abstraction à la figuration.
Du mardi 19 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :
dimanche
de 14h00 à 19h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T14:00:00+02:00_2026-05-19T20:00:00+02:00;2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T20:00:00+02:00;2026-05-21T14:00:00+02:00_2026-05-21T20:00:00+02:00;2026-05-22T14:00:00+02:00_2026-05-22T20:00:00+02:00;2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T20:00:00+02:00;2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T19:00:00+02:00;2026-05-26T14:00:00+02:00_2026-05-26T20:00:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T20:00:00+02:00;2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T20:00:00+02:00;2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T20:00:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00
Galerie du Génie de la Bastille 126 rue de Charonne 75011 Paris
https://legeniedelabastille.com/ https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://www.facebook.com/lagaleriedugenie
Afficher la carte du lieu Galerie du Génie de la Bastille et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Alix Logiaco ‘From Sand To Land’ / Ft. Olga Amelchenko, JASS CLUB, Paris 15 mai 2026
- Hommage à Ida Rubinstein Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS 15 mai 2026
- Atelier BD fanzine Coco cantine Paris 15 mai 2026
- Festival Talk Tabou Media Maison de la Conversation Paris 16 mai 2026
- Lili Boulanger et le Prix de Rome Conservatoire Maurice Ravel Paris 16 mai 2026