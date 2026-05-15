Fête de l’estampe 2026 Galerie du Génie de la Bastille Paris

Les œuvres des 17 artistes du Génie de l’Estampe offrent un

panorama assez complet des différentes techniques pratiquées ;

eau forte, burin, aquatinte, monotype, linogravure, xylographie,

collagraphie, gyotaku, etc.

Génie de l’Estampe 2026 ; Crédits : Génie de la Bastille

Les artistes ;

Binturong, Michel Cailleteau, Danielle Choukroun, Do Delaunay, Carole Delaye, Sylvette Gassan, Sigrine Genest,

Philippe Jacquard, Solange Jungers, Christine Lacour, Tracy Mead, Philippe Monnet, Bastien Morin, Laure Marie Renard, Chantal Roussel, Christine Vigon, Zhang Sen

Pour cette 14é Fête de l’estampe, le Génie propose une exposition d’estampes contemporaines qui vont de la pure abstraction à la figuration.

Du mardi 19 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

dimanche

de 14h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T14:00:00+02:00_2026-05-19T20:00:00+02:00;2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T20:00:00+02:00;2026-05-21T14:00:00+02:00_2026-05-21T20:00:00+02:00;2026-05-22T14:00:00+02:00_2026-05-22T20:00:00+02:00;2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T20:00:00+02:00;2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T19:00:00+02:00;2026-05-26T14:00:00+02:00_2026-05-26T20:00:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T20:00:00+02:00;2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T20:00:00+02:00;2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T20:00:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00

Galerie du Génie de la Bastille 126 rue de Charonne 75011 Paris

https://legeniedelabastille.com/ https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://www.facebook.com/lagaleriedugenie



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