Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de l’estampe 2026 Galerie du Génie de la Bastille Paris

Fête de l’estampe 2026 Galerie du Génie de la Bastille Paris

Fête de l’estampe 2026 Galerie du Génie de la Bastille Paris mardi 19 mai 2026.

Lieu : Galerie du Génie de la Bastille

Adresse : 126 rue de Charonne

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Les œuvres des 17 artistes du Génie de l’Estampe offrent un
panorama assez complet des différentes techniques pratiquées ;
eau forte, burin, aquatinte, monotype, linogravure, xylographie,
collagraphie, gyotaku, etc.

Génie de l’Estampe 2026 ; Crédits : Génie de la Bastille

Les artistes ;

Binturong, Michel Cailleteau, Danielle Choukroun, Do Delaunay, Carole Delaye, Sylvette Gassan, Sigrine Genest,
Philippe Jacquard, Solange Jungers, Christine Lacour, Tracy Mead, Philippe Monnet, Bastien Morin, Laure Marie Renard, Chantal Roussel, Christine Vigon, Zhang Sen

Pour cette 14é Fête de l’estampe, le Génie propose une exposition d’estampes contemporaines qui vont de la pure abstraction à la figuration.
Du mardi 19 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :
dimanche
de 14h00 à 19h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T14:00:00+02:00_2026-05-19T20:00:00+02:00;2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T20:00:00+02:00;2026-05-21T14:00:00+02:00_2026-05-21T20:00:00+02:00;2026-05-22T14:00:00+02:00_2026-05-22T20:00:00+02:00;2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T20:00:00+02:00;2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T19:00:00+02:00;2026-05-26T14:00:00+02:00_2026-05-26T20:00:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T20:00:00+02:00;2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T20:00:00+02:00;2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T20:00:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00

Galerie du Génie de la Bastille 126 rue de Charonne  75011 Paris
https://legeniedelabastille.com/ https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://www.facebook.com/lagaleriedugenie


Afficher la carte du lieu Galerie du Génie de la Bastille et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)