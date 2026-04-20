20ème anniversaire de la mort de Jean Grosjean exposition Jean Grosjean manuscrits et livres d’artistes Place de la Loi Baume-les-Dames
20ème anniversaire de la mort de Jean Grosjean exposition Jean Grosjean manuscrits et livres d’artistes Place de la Loi Baume-les-Dames lundi 20 avril 2026.
Baume-les-Dames
20ème anniversaire de la mort de Jean Grosjean exposition Jean Grosjean manuscrits et livres d’artistes
Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-20
Exposition ouverte aux heures d’ouverture de la Médiathèque.
L’exposition se clôturera le 2 mai à 17h30 avec une lecture à plusieurs voix de textes de Jean Grosjean. .
Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org
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English :
L’événement 20ème anniversaire de la mort de Jean Grosjean exposition Jean Grosjean manuscrits et livres d’artistes Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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