Balade en forêt Baumoise Baume-les-Dames
Balade en forêt Baumoise Baume-les-Dames dimanche 26 avril 2026.
Baume-les-Dames
Balade en forêt Baumoise
Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Apprendre à lire la nature avec Juliette Ménétrier, Naturaliste et Ecologue.
Organisé par l’association GAIA
Ouvert à tous, suivis d’un pique-nique tiré du sac.
Inscription obligatoire. .
Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 54 08 47
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English : Balade en forêt Baumoise
L’événement Balade en forêt Baumoise Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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