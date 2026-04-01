Baume-les-Dames

Balade en forêt Baumoise

Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Apprendre à lire la nature avec Juliette Ménétrier, Naturaliste et Ecologue.

Organisé par l’association GAIA

Ouvert à tous, suivis d’un pique-nique tiré du sac.

Inscription obligatoire. .

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 54 08 47

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English : Balade en forêt Baumoise

L’événement Balade en forêt Baumoise Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS